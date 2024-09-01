Üç Kağıtçı filminde koca arayan "çirkin kız" bakın kim çıktı! Yeşilçam'ın birçok filmde yer alan figüran ismi, hafızalarda Üç Kağıtçı filmindeki rolüyle kaldı. "Bu kucağa binmek için 35 yıl bekledim" repliği ile ünlenen o isim, bakın kim çıktı.

Editör: Yağmur Dinç

Yeşilçam filmleri, Türk sinemasına inanılmaz isimler kattığı gibi figüranlar da payını aldı.

Türk filmlerinin figüran isimleri arasında dikkat çeken bir kadın da vardı.

Herkes onu Üç Kağıtçı filminin çirkin kızı olarak tanıdı. Koca arayan kadın rolüyle hafızalara kazındı.

Yıllar sonra o ismin kim olduğu ortaya çıktı. İşte Üç Kağıtçı'nın çirkin kızı...

FİGÜRAN KADIN

1950 yılında dünyaya gelen Ayten Koçak, sinemaya gönül verdi ancak figüranlığın ötesine geçemedi. Yine de rollerinin hakkını veren Koçak, Üç Kağıtçı filminde evde kalmış çirkin kız olarak akıllarda kaldı.

Birçok Yeşilçam başrolü ile rol alan Ayten Koçak, figüran olarak yüzlerde role büründü.

Şimdilerde ise 74 yaşında olan oyuncu, hayatını ekranlardan uzakta sürdürüyor.