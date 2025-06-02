Uzak Şehir sezon finali: Fragman nefesleri kesti! Çember daralıyor...

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Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizi, 28. bölümüyle sezon finali yapıyor.

Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, vitesi yükseltecek.

Uzak Şehir dizisinin 28. bölüm 3. fragman yayınlandı.

Yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte dizinin sıkı takipçileri büyük bir merak içinde kaldı.

Mine, Boran'ın babasının Ecmel olduğunu ve Cihan Deniz'in de Ecmel'in torunu olduğunu Sadakat'e anlatır.

Mutlu sona adım adım yaklaşan Şahin ve Nare'yi hangi sürpriz bekliyor?

Alya gitmeye karar vermişken Cihan bu kez onu durdurabilecek mi?

Uzak Şehir sezon finaliyle Pazartesi 20.00'de Kanal D'de!