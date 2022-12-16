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- Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam kusursuz fiziğiyle kuğu gibi süzüldü! 'Çok güzelsin bilesin'
Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam kusursuz fiziğiyle kuğu gibi süzüldü! 'Çok güzelsin bilesin'
Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Suna karakterini canlandıran güzel oyuncu Beril Pozam, zarafetiyle sosyal medyaya damga vurdu.
- Haber Merkezi
- 16.12.2022 - 17:28
Genç ve yetenekli oyuncu Beril Pozam, asıl çıkışını 2019’da rol aldığı Afili Aşk dizisinin Nazmiye Yenge karakteriyle yakaladı.
Ardından 2021’de Ada Masalı ve 2022’de Baba dizisinin kadrosunda yer alan Beril Pozam, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde rol alıyor.
Suna karakteriyle beğeni toplayan Pozam, oyunculuk kariyerinin yanı sıra duru güzelliğiyle de dikkat çekiyor.
Zarafetiyle beğenildi
Sosyal medyayı aktif kullanan 28 yaşındaki Pozam, ekranlardan çok başka bir hayat sürüyor.
Rol aldığı karakterleri başarıyla oynayan güzel oyuncu, özellikle Instagram'da cesur kareleriyle öne çıkıyor.
Son olarak siyahlar içinde poz veren ünlü oyuncu, zarifliğiyle göz kamaştırdı. Kuğu gibi poz veren Beril Pozam, takipçilerinden tam not aldı.