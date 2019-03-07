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Meteoroloji müjdeyi verdi: Sıcaklık artıyor

Meteoroloji raporlarına göre 4 gün boyunca bahar havası esecek. Yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede artacak.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 13:53..
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Meteoroloji müjdeyi verdi: Sıcaklık artıyor

İstanbul, sıcak havanın etkisi altına bugün itibarıyla girdi.

Meteoroloji tarafından verilen bilgilere göre, sıcaklıklar hissedilir derecede artmaya devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yurdumuzda yarından itibaren önümüzdeki 4 gün boyunca yağış beklenmiyor. Ülkemizin, batı bölgelerinden başlamak üzere mevsime göre sıcak bir havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

"HAFTA SONU HİSSEDİLİR DERECEDE ARTACAK"

Hava sıcaklıklarının yarın ve hafta sonu hissedilir derecede artacağı, yurdun güneyinde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç kesimlerinde ise normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.

Meteoroloji müjdeyi verdi: Sıcaklık artıyor

EN YÜKSEK SICAKLIKLAR İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE

Marmara ve Ege'nin yarından, diğer bölgelerin ise hafta sonundan itibaren sıcak havadan etkilenmesi beklendiği kaydedilen açıklamada, "Günün en yüksek sıcaklıklarının Ankara ve İstanbul'da 18, Edirne, Bursa, Manisa ve İzmir'de 22, Antalya, Adana, Samsun ve Trabzon'da 20, Diyarbakır'da 19, Malatya ve Bolu'da 17, Kars ve Erzurum'da 7 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

MEVSİM NORMALLERİNE DÖNECEK

Öte yandan, mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıklarının, önümüzdeki hafta ortası Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen yağışlı sistem ile birlikte batı bölgelerinden başlayarak azalması ve mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI RAPOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan sıcakları verileri ise şöyle:

Meteoroloji müjdeyi verdi: Sıcaklık artıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi: Sıcaklık artıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi: Sıcaklık artıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi: Sıcaklık artıyor

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