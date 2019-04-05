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Muhammed'in hayalleri evinin dışına taştı

Ankara’da yaşayan zihinsel engelli Muhammed Yalçın, çizdiği dikkat çekici figürler ve tuvalinden taşarak evinin duvarlarına yansıyan resim tutkusuyla hayatına renk katıyor.

AA | 05.04.2019 - 14:51..
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki zihinsel engelli Muhammed Yalçın, öğretmenlerinin yönlendirmesi ile resim kursuna gitti.

Yaklaşık bir yıl resim eğitimi alan Yalçın, ailesinin evde oluşturduğu atölyede resim yapmaya devam etti.

EVİN DUVARLARINA TAŞAN RESİM TUTKUSU

Atölyesine sığmayıp evinin iç ve dış duvarlarını resimleriyle donatan Yalçın'ın yeteneği yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti.

Muhammed'in hayalleri evinin dışına taştı

"RESİM YETENEĞİ ÖZEL EĞİTİM OKULUNDA KEŞFEDİLDİ"

Baba Hasan Yalçın, oğlunun doğuştan zihinsel engelli olduğunu ve özel eğitim okulunda 5 yıl eğitim gördüğünü belirtti.

Engelli oğlunun resme olan yeteneğinin okulu ziyarete gelen bir ressam tarafından fark edildiğini belirten Yalçın, “Ressam Harun Antakyalı okula yaptığı ziyarette Muhammed’in yeteneğini ve resme olan sevgisini fark ediyor. Okuldan mezun olduktan sonra öğretmenlerinin de tavsiyesi ile Harun Antakyalı’nın atölyesinde kursa başladı. Bir yıl eğitim aldıktan sonra Harun beyin teşviki ve bizim evde oluşturduğumuz atölyede resim çizmeye devam etti.” dedi.

Muhammed'in hayalleri evinin dışına taştı


"MUHAMMED'İN SANATINA SAHİP ÇIKILSIN İSTİYORUZ"

Seyyar satıcılık yaparak geçimlerini sağladığını belirten Yalçın, “Kazancımın yarısından fazlasını Muhammed’in çalışmaları, tuvali, boyası, fırçası için harcıyorum. Muhammed on iki yılını bu sanata verdi. İstiyorum ki Muhammed’in sanatına sahip çıkılsın, yaptığı çalışmalar boşa gitmesin. Emek verdiği bu sanat, çalışmaları ve hayalleri kalıcı bir şekle dönüşsün. Muhammed gibi çocuklar gelip Muhammed ile birlikte çalışabilir, kurs alabilirler. Bu işi bilen insanlar destek olmalı.” dedi.

Hayatına fırçalarıyla renk katıyor

Muhammed'in hayalleri evinin dışına taştı

Muhammed'in hayalleri evinin dışına taştı

Muhammed'in hayalleri evinin dışına taştı

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