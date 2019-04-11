NATO üyelerinin üçünde S-300 bulunuyor

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması eleştirilirken, Türkiye gibi NATO üyesi olan Yunanistan, Bulgaristan ve Slovakya, dünyanın en güçlü orta menzilli hava savunma sistemlerinden biri kabul edilen Rus yapımı S-300'leri kullanıyor.

Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen S-300 hava savunma sistemleri, Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 sistemlerinin bir önceki versiyonu. Karadan havaya fırlatılan S-300 sistemi, 1978 yılından beri kullanımda bulunuyor. Bugüne kadar aralarında Çin, Kazakistan, İran, Suriye ve Venezuela'nın bulunduğu çok sayıda ülke S-300 sistemlerini Sovyetler Birliği'nden, daha sonra da Rusya'dan satın aldı.

NATO ÜYESİ BAZI ÜLKELERDE S-300

S-400 hava savunma sistemlerinin önceki versiyonu sayılan S-300'ler, bugün bazıları NATO üyeleri olmak üzere çok sayıda ülkede bulunuyor. Bunlar arasında NATO üyesi olarak Yunanistan, Bulgaristan ve Slovakya dikkati çekiyor.