10 yıl ara vermişti: Opel, Paris Otomobil Fuarı’na geri dönüyor

Alman üretici Opel, elektrikli mobilite vizyonu doğrultusunda Paris Otomobil Fuarı’nda ürün atağını sürdürerek güçlü bir geri dönüşe imza atmaya hazırlanıyor.

Marka, bu önemli organizasyonda genişleyen model ailesini ve geleceğe ışık tutan tasarım çalışmalarını ziyaretçilerle buluşturacak.

ELEKTRİKLİ MODELLER VE YENİ TASARIMLAR

Fuarın odak noktasında Rüsselsheim’da geliştirilen ve markanın güncel tasarım dilini yansıtan yeni Opel Astra yer alacak.

Ayrıca tamamen elektrikli yüksek performanslı Mokka GSE ve yeni duyurulan Corsa GSE modelleri de fuarda sergilenecek önemli araçlar arasında bulunuyor.

Marka, fuar kapsamında elektrikli mobiliteye yönelik yenilikçi yaklaşımlarını ve en yeni teknolojilerini benzersiz bir atmosferde tanıtacak.

Opel standı, hem mevcut ürün gamını hem de markanın geleceğe yönelik stratejisini yansıtan özel bir deneyim alanı sunacak.

91. KEZ KAPILARINI AÇACAK

Sektörün en köklü etkinliklerinden biri olan fuar, 12-18 Ekim 2026 tarihlerinde 91. kez kapılarını ziyaretçilere açacak.

2024 yılında yarım milyondan fazla kişiyi ağırlayan bu platform, geleceğin mobilite trendlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.