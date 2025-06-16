2 bin km menzil sunan otomobil: Chery Fulwin A9L

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Çinli otomobil devi Chery, amiral gemisi plug-in hibrit sedanı Fulwin A9L'nin ön satışlarının 25 Haziran'da başlayacağını ve resmi lansmanın temmuz ayı başında yapılacağını doğruladı.

BYD Han DM-i gibi modellere doğrudan rakip olarak konumlandırılan araç, özellikle menzil yeteneğiyle öne çıkıyor.

2 BİN KM MENZİL SUNAN HİBRİT SİSTEM KULLLANIYOR

Chery Fulwin A9L, gücünü Chery'nin Kunpeng Super Hybrid Electric 6.0 sisteminden alıyor. 1.5 litrelik turbo motor, 33,7 kWh kapasiteli Kunpeng Blade Bataryası ile eşleştiriliyor.

Bu kurulum, araca 260 kilometreye kadar saf elektrikli menzil ve tam dolu depo ile batarya sayesinde yaklaşık 2 bin kilometrelik etkileyici bir birleşik menzil sağlıyor. Bu, menzil endişesini tamamen ortadan kaldırmayı vadediyor.

Şık bir fastback tasarımına sahip olan Chery Fulwin A9L, premium malzemelerle donatılmış bir iç mekan ve Qualcomm'un Snapdragon 8255 yonga setiyle desteklenen bir bilgi-eğlence sistemi sunuyor.

Ayrıca, Lidar dahil 27 akıllı sensörle desteklenen gelişmiş sürücü yardım sistemlerine de sahip.

Otomobilin Çin'deki fiyatının 150 bin ila 200 bin yuan (yaklaşık 20 bin 700 ila 27 bin 600 ABD doları) arasında olması bekleniyor.

Chery, modelin küresel lansmanını ise 2026'nın ilk çeyreğinde yapmayı planlıyor.