2,9 milyon Tesla modeli soruşturma altında: İşte nedeni

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın "Tam Otonom Sürüş" (FSD) sistemiyle donatılmış 2,88 milyon aracı kapsayan geniş çaplı bir güvenlik soruşturması başlattığını duyurdu.

Soruşturma, sistemin trafik güvenliği yasalarını ihlal eden sürüş davranışlarına neden olabileceğine dair raporlar üzerine açıldı.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ VE YARALANMALI KAZALAR YAŞANDI

NHTSA, FSD sisteminin bazı durumlarda kırmızı ışıkta geçme ve şerit değiştirirken ters yöne manevra yapma gibi hatalı hareketler sergilediğini belirtti.

Kurumun elinde, sistem aktifken Tesla araçlarının kırmızı ışıkta geçtiği ve bazı durumlarda çarpışmalara karıştığına dair altı adet rapor bulunuyor.

Bu çarpışmalardan dördünün yaralanmayla sonuçlandığı da bildirildi.

GERİ ÇAĞIRMA İHTİMALİ GÜNDEMDE

Kurum, soruşturma sonucunda sistemde güvenlik riskleri tespit edilmesi halinde, milyonlarca aracı etkileyecek bir geri çağırma süreci başlatılabileceğini duyurdu.

Tesla cephesinden ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu soruşturma, ABD'de otonom sürüş teknolojilerine yönelik bugüne kadarki en kapsamlı incelemelerden biri olarak değerlendiriliyor.