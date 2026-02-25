Opel Corsa'nın en sportif modeli yolda: Corsa GSE

Opel'in popüler kompakt modeli Corsa, tarihinin en güçlü ve sportif versiyonu olan 280 beygirlik tam elektrikli GSE paketiyle yollara çıkmaya hazırlanıyor.
Alman otomobil üreticisi Opel, sevilen modeli Corsa'nın bugüne kadarki en sportif versiyonu için ilk ipuçlarını paylaştı.
Birleşik Krallık pazarında Vauxhall markasıyla yayınlanan teaser görselinde, üzerinde GSE logosu bulunan sarı fren kaliperleri ve özel tasarım detayları dikkat çekiyor.
BUGÜNE KADARKİ EN GÜÇLÜ CORSA
Mokka modeliyle aynı platformu paylaşacak olan yeni Corsa GSE, tamamen elektrikli bir altyapıya sahip olacak. Ön aksta yer alan tek elektrik motoru sayesinde araç tam 280 beygir güç üretecek.
400 KİLOMETRE MENZİL SUNACAK
Performanslı modelin 54 kWh kapasiteli bataryası ile kullanıcılara yaklaşık 400 kilometre sürüş menzili sağlaması planlanıyor.
Ayrıca aracın sürüş dinamiklerini artırmak amacıyla süspansiyon ve direksiyon sistemlerinde özel mekanik iyileştirmeler yapılacak.
2026 SONUNDA SATIŞA ÇIKACAK
Mevcut neslin veda versiyonu olması beklenen Corsa GSE modelinin 2026 yılının sonlarına doğru satışa sunulması bekleniyor.
Bu performanslı versiyonun ardından gelecek yeni nesil Corsa'nın ise tasarım anlamında GSE Vision Gran Turismo konseptinden ilham alacağı belirtiliyor.