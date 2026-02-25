Avrupa'da elektrikli otomobil satışları yüzde 24 arttı

Avrupa Birliği genelinde 2026 yılının Ocak ayında bataryalı elektrikli otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 artış gösterdi.

Toplam otomobil pazarının yüzde 3,9 oranında daraldığı bu zorlu dönemde, elektrikli araçların pazar payı yüzde 19,3 seviyesine kadar ulaştı.

HİBRİTLER LİDERLİĞİ ALDI

Ocak ayında yüzde 38,6 pazar payına ulaşan hibrit modeller, 308 bin adedi aşan satış rakamıyla Avrupa pazarındaki liderliğini sürdürdü.

Şarj edilebilir hibrit satışları da yüzde 28,7 oranında ciddi bir artış yaşayarak otomotiv sektöründeki değişimi gözler önüne serdi.

BENZİN VE DİZELDE BÜYÜK KAYIP

Elektrikli ve hibrit araçlardaki yükselişin aksine, içten yanmalı motorlu araçlarda çok ciddi oranda kayıplar yaşandı.

Benzinli otomobiller yüzde 28,2, dizel otomobiller ise yüzde 22,3 oranında gerileyerek pazardaki geleneksel güçlerini kaybetmeye başladı.

ALMANYA VE FRANSA SATIŞLARI SIRTLADI

Avrupa'daki toplam elektrikli araç satışlarının yaklaşık yüzde 60'lık kısmını, bölgenin en büyük dört pazarı oluşturdu.

Almanya 42 binin üzerindeki satışıyla en büyük pazar konumunu korurken, Fransa satışlarını yüzde 52,1 oranında artırarak pazarda çok güçlü bir büyüme kaydetti.