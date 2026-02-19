Audi'nin elektrikli yeni spor otomobili 2027'de yollarda olacak

Porsche'nin elektrikli Boxster ve Cayman modellerini rafa kaldıracağı yönündeki söylentiler, aynı iskeleti kullanacak olan Audi versiyonunun geleceği hakkında soru işaretleri yaratmıştı.

Ancak Audi CEO'su Gernot Döllner bizzat devreye girerek, Concept C adı verilen bu iddialı projenin iptal edilmediğini ve planlandığı gibi ilerlediğini açıkladı.

PORSCHE İLE İŞ BİRLİĞİ SORUNSUZ İLERLİYOR

Alman basınında yer alan habere göre Döllner, platformun Porsche tarafından teslim edilmesi konusunda herhangi bir şüphe bulunmadığını vurguladı.

Yönetici ayrıca, performans odaklı bu elektrikli modelin geliştirilme sürecinde iki markanın ekipleri arasındaki iş birliğinin oldukça verimli bir şekilde devam ettiğini belirtti.

TT 2.0 DÖNEMİ VE YENİ TASARIM ANLAYIŞI

Yalnızca elektrikli araçlar için geliştirilen bu yeni mimari üzerinde yükselecek olan Concept C, kullanıcılara targa tavanlı gövde seçeneğiyle sunulacak.

Audi'nin "TT 2.0" anı olarak nitelendirdiği bu model, yepyeni bir tasarım dilini, daha yüksek kaliteli iç mekanları ve bazı fiziksel düğmelere geri dönüşü simgeleyecek.

MARKANIN İMAJI İÇİN KRİTİK BİR ADIM

Lüks sınıf yarışında uzun süredir BMW ve Mercedes'in gerisinde kalan Audi için bu projenin iptal edilmesi marka imajına ciddi bir darbe vurabilirdi.

Yapılan bu net açıklamalarla birlikte, markanın prestijini artırması beklenen yeni elektrikli spor otomobilin geleceğinin parlak olduğu kesinleşmiş oldu.