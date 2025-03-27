BMW ve Alibaba'dan yapay zeka iş birliği

Haber Merkezi

BMW, Çin pazarındaki varlığını güçlendirmek ve rekabette öne geçmek amacıyla önemli bir adım attı.

Alman otomobil devi, Alibaba ile yaptığı anlaşma kapsamında, 2026'da piyasaya süreceği "Neue Klasse" (Yeni Sınıf) adlı yeni nesil akıllı araçlarında Alibaba'nın yapay zeka uygulaması Qwen'i kullanacak.

ÇİN PAZARI İÇİN ÖZEL YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU

Çin'deki düzenleyici kurumlar, yalnızca Çin ana karasındaki şirketler tarafından geliştirilen yapay zeka hizmetlerinin kullanımına izin veriyor.

Bu durum, BMW'nin Çin pazarındaki araçlarına yapay zeka entegrasyonu için Alibaba ile iş birliği yapmasını zorunlu kılıyor.

Alibaba, daha önce ABD'li teknoloji devi Apple ile de Çin'de satılan iPhone'lara yapay zeka hizmetlerinin entegrasyonu için anlaşma yapmıştı.

YENİ NESİL AKILLI ARAÇLARDA YAPAY ZEKA DEVRİMİ

BMW'nin "Neue Klasse" adını verdiği yeni nesil akıllı araçlar, 2026'da Çin pazarında satışa sunulacak.

Bu araçlarda kullanılacak olan Alibaba'nın yapay zeka uygulaması Qwen, sürüş deneyimini daha akıllı ve kişiselleştirilmiş hale getirmeyi hedefliyor.

Araç içi Akıllı Kişisel Asistan, sürücü ve yolculara çeşitli konularda yardımcı olacak ve araç içi etkileşimi zenginleştirecek.