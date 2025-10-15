BYD Avrupa’daki üçüncü fabrikası için gözünü İspanya'ya dikti

Çinli otomotiv devi BYD, Avrupa’daki üretim kapasitesini artırmak için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Reuters'ın haberine göre şirket, kıtada kurmayı planladığı üçüncü otomobil fabrikası için en güçlü aday olarak İspanya’yı değerlendiriyor.

TÜRKİYE VE MACARİSTAN'DAN SONRA SIRA İSPANYA'DA

Bu yeni fabrika, BYD'nin halihazırda inşası süren Macaristan ve planlama aşamasındaki Türkiye tesislerine ek olarak hayata geçirilecek.

Bu hamlenin, Tesla ile rekabet eden BYD'nin Avrupa pazarındaki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

DÜŞÜK MALİYET VE TEMİZ ENERJİ AVANTAJI

Kaynaklara göre, İspanya’nın düşük üretim maliyetleri ve temiz enerji altyapısı BYD’nin dikkatini çekiyor.

Ülke, son yıllarda elektrikli araç üretiminde Avrupa’nın önde gelen merkezlerinden biri olma yolunda önemli adımlar atıyor.

BYD'nin İspanya ve Portekiz Ülke Müdürü de geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, İspanya'yı "ideal bir ülke" olarak nitelendirmişti.

NİHAİ KARAR YIL SONUNDA

Şirketin henüz nihai bir karar almadığı ve İspanya dışında diğer ülkelerin de değerlendirildiği belirtiliyor.

Fabrikanın kurulacağı yerle ilgili kararın ise yıl sonuna kadar açıklanması bekleniyor.