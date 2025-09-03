BYD’de 2020’den bu yana ilk: Üretim 2 ay üst üste düştü

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, ağustos ayında üretiminin, bir önceki yıla göre yüzde 3,78 azaldığını açıkladı.

Bu düşüş, temmuz ayındaki gerilemenin ardından geldi ve şirket için 2020'den bu yana ilk kez üst üste yaşanan ikinci aylık üretim düşüşü oldu.

YURT İÇİ SATIŞLARDA DARALMA SÜRÜYOR

Üretimdeki bu düşüşün temel nedeni, toplam satışların yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan Çin iç pazarındaki daralma.

BYD'nin yurt içi satışları, yıllık bazda yüzde 14,3 düşerek üst üste dördüncü aylık gerilemesini kaydetti.

YILLIK SATIŞ HEDEFİ ZORA GİRDİ

Bu veriler, BYD'nin 2025 yılı için belirlediği 5,5 milyon adetlik satış hedefini riske atıyor.

Analistler, şirketin yıl sonu satış tahminini 4,9 milyon adede çekerek aşağı yönlü revize etti.