Chery, Apple nedeniyle yeni otomobilinin ismini değiştirdi

Haber Merkezi

Çinli otomobil üreticisi Chery, küresel pazarlardaki genişleme stratejisinin önemli bir adımı olarak, elektrikli arazi aracı odaklı alt markası iCar'ı gelecek yıl İngiltere'ye getireceğini duyurdu.

Ancak önemli bir detay olarak, Apple'ın "iCar" ismine sahip olması nedeniyle markanın Çin dışındaki pazarlarda, örneğin İngiltere'de, "iCaur" olarak yeniden adlandırılacağı belirtildi.

İngiltere pazarına sunulacak ilk iCaur modelleri arasında, markanın geçen yıl Çin'de büyük ilgi gören V23 isimli küçük elektrikli SUV modeli de bulunacak.

iCAUR MODEL GAMI

iCar (İngiltere için iCaur) V23 modelinin üst donanım seviyelerinde, çift elektrik motoru aracılığıyla dört tekerlekten çekiş sistemi sunuluyor.

Bu sistem toplamda 208 beygir güç üretebiliyor ve gücünü 82 kWh kapasiteli bir NMC (Nikel Mangan Kobalt) bataryadan alarak yaklaşık 500 km civarında bir menzil vadediyor.

Chery'nin iCaur markası için planları V23 ile sınırlı değil. Gelecek yılın sonunda, V23'ün yerini alması beklenen 4,8 metre uzunluğundaki V25 SUV modelinin tanıtılması planlanıyor.

Daha sonraki bir tarihte V29 olarak adlandırılan büyük bir modelin de piyasaya sürülmesi planlanıyor.

iCAR MARKASI 2 YIL ÖNCE KURULDU

iCar markası, 2023 yılında Chery tarafından başlangıçta spor otomobil ve binek yolcu aracı da dahil olmak üzere çeşitli gövde tiplerine sahip modeller sunması planlanan akıllı bir elektrikli araç (EV) markası olarak kurulmuştu.

Ancak marka, o zamandan beri stratejisini değiştirerek daha çok köşeli hatlara sahip, sağlam görünümlü arazi araçlarına odaklanmış durumda.