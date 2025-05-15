Chery, yılın ilk çeyreğinde satışlarını yüzde 171 artırdı

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Türkiye'deki ikinci yılında 100 bini aşan satış adetleriyle SUV sınıfında liderliğe oturan Chery, 2025 yılının ilk çeyreği için etkileyici global sonuçlar duyurdu.

Marka, bu dönemde yeni enerjili araç satışlarında kayda değer bir artış gösterirken, Çin'in önde gelen otomobil ihracatçısı konumunu da sağlamlaştırdı.

CHERY YENİ ENERJİLİ ARAÇ SATIŞLARIYLA REKOR BÜYÜME YAKALADI

2025’in ilk çeyreğinde 163 bin 458 adet yeni enerjili araç satışı gerçekleştiren Chery, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 171,8'lik dikkat çekici bir artışa imza attı.

Ayrıca şirket, yurt dışına 255 bin 465 adet araç ihraç ederek Çin'in lider otomobil ihracatçısı konumunu pekiştirdi.

CHERY SÜPER HİBRİT (CSH) TEKNOLOJİSİ BAŞARIYI DESTEKLEDİ

Bu güçlü performansın arkasında, Chery'nin yeni enerji sektöründeki artan rekabete yanıt olarak geliştirdiği ve kullanıcı deneyimini yeniden tanımlayan Chery Süper Hibrit (CSH) teknolojisi yatıyor.

Marka, Şanghay Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda TIGGO ve ARRIZO ailelerini bu yeni teknolojiyle tanıtarak menzil ve güvenlik endişelerine çözüm sundu.

CSH teknolojisi, Chery'nin hibrit araçlarda yaklaşık otuz yıldır devam eden araştırma ve geliştirme çalışmalarının bir meyvesi olarak öne çıkıyor.

Bu yeni nesil sistem, beş temel teknolojik avantajı birleşik ve son derece verimli bir çözümde birleştirerek markanın "tamamen aktif marka stratejisini" destekliyor.