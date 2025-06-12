Chery'den 8 bin dolarlık elektrikli otomobil: QQ Domi

Haber Merkezi

Çin'in otomotiv pazarındaki acımasız fiyat savaşı, Chery'nin "şık ve eğlenceli" olarak tanıttığı yeni elektrikli mini SUV modeli QQ Domi'yi piyasaya sürmesiyle yeni bir boyut kazandı.

UYGUN FİYATLI YENİ ELEKTRİKLİ SUV: CHERY QQ DOMI

Chery, yeni QQ Domi'yi iki farklı donanım paketiyle satışa sundu. Temel model, 305 km (CLTC) menzil sunan versiyonuyla sınırlı bir süre için 59 bin 900 yuan (yaklaşık 8 bin 300 dolar) gibi oldukça rekabetçi bir fiyattan başlıyor.

405 km menzile sahip üst versiyonun fiyatı ise 69 bin 900 yuan olarak belirlendi. Bu da her iki versiyonun da 10 bin doların altında bir fiyata sahip olduğu anlamına geliyor.

Araçta 10,25 inçlik merkezi bilgi-eğlence ekranı ve 7 inçlik sürücü ekranı gibi modern donanımlar standart olarak sunuluyor.

Yeni Chery QQ Domi, Çin'in düşük maliyetli mini EV segmentinde doğrudan BYD'nin en çok satan modeli Seagull ile rekabet edecek.

BYD de geçtiğimiz ay yaptığı bir fiyat indirimiyle Seagull modelinin başlangıç fiyatını yaklaşık 7 bin 800 dolara çekmişti.

Çin Otomobil Üreticileri Derneği (CAMA) ise bu durumdan endişeli. Dernek, bu "düzensiz fiyat savaşlarının" şirketlerin kar marjlarını tehlikeli bir şekilde daralttığı ve sektörde acımasız bir rekabeti körüklediği konusunda uyarılarda bulunuyor.