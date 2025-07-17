Chery'den yeni hibrit SUV modeli: Karşınızda Fulwin T11

Çinli otomobil üreticisi Chery, Fulwin T11 adını verdiği yeni SUV modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Aracın önemli detayları, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından paylaşılan resmi belgelerle ortaya çıktı.

MENZİL ARTIRICILI HİBRİT SİSTEM

Araçta, jeneratör görevi gören 155 beygirlik 1.5 litre benzinli bir motor bulunuyor ve bu motor, LFP tipi bataryayı veya doğrudan elektrik motorunu besliyor.

Son hızı 180 km/s olarak açıklanan modelin, 200 kilometrenin üzerinde tamamen elektrikli sürüş menzili sunması bekleniyor.

5,2 METRELİK DEVASA BOYUTLAR VE TASARIM

5205 mm uzunluğa ve 3120 mm aks mesafesine sahip olan Fulwin T11, 6 kişilik oturma kapasitesiyle büyük bir aile SUV aracı olarak konumlandırılıyor.

Tasarımda ise dikey şeritlere sahip büyük ön panjur, yüksek omuz çizgisi ve boydan boya uzanan LED stop lambaları dikkat çekiyor.

Fulwin T11 ile ilgili diğer detaylar önümüzdeki haftalarda belli olacak.