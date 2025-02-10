Citroen C4 ve C4 X Türkiye'de satışta: İşte fiyatlar

AA & Ensonhaber

Fransız otomotiv devi Citroën, C4 ve C4 X modellerini yenileyerek Türkiye pazarına sundu.

Şık tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çeken yenilenen C4 ve C4 X, elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle de çevre dostu bir sürüş deneyimi sunuyor.

YENİ TASARIM

Yenilenen C4 ve C4 X, daha ince ve zarif bir tasarıma sahip. Yeni LED ön farlar ve karakteristik ışık imzası ile modern bir görünüm sunan modeller, Citroën'in yeni tasarım dilini yansıtıyor.

Yenilenen modellerin iç mekanında Citroën Advanced Comfort koltuklar, 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ve 7 inçlik dijital gösterge paneli gibi konfor ve teknoloji odaklı özellikler yer alıyor.

Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon sistemi ve 20'den fazla sürüş destek sistemi, güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

C4'te verimliliği üst seviyelere taşıyan Hybrid 136 güç seviyesi bulunuyor. Bu teknoloji, yakıt tüketiminde ve karbon emisyonlarında yaklaşık yüzde 20 düşüşle çok daha verimli bir sürüş sunuyor.

Özellikle kentsel kullanım açısından önemli avantajlar sağlarken, sürüşün yüzde 50'sine kadarını tamamen elektrikli modda gerçekleştirebiliyor, karbon ayak izini ve yürütme maliyetleri azaltıyor.

Enerji geçişinde önemli bir rol oynayan bu ünite, 5.1 lt/100 km'lik karma tüketim verisi ile verimlilik noktasında da başarılı bir çözüm sunuyor.

Ürün gamını 54 kWsa bataryalı, 115 kW gücündeki elektrikli e-C4 ve e-C4 X tamamlıyor. Bu versiyonlar sırasıyla 406 ve 417 km'ye kadar menzil sunuyor.

Yeni e-C4 ve e-C4 X, uzun yollardaki hızlı şarj ihtiyaçlarına 100 kW hızlı şarj cihazı ile cevap veriyor. Böylece 1 dakika şarj ile yaklaşık 10 km menzil elde edilebiliyor ve yüzde 80 şarj için 30 dakikadan daha kısa bir süre yetiyor.

Bu esneklik, nerede olursa olsun, kullanıcının e-C4 veya e-C4 X ile bir sonraki yolculuğa hazır olmasını sağlıyor.

Bununla birlikte 11 kW AC şarj istasyonlarında 5,5 saatte yüzde 100 batarya doluluk oranına ulaşan modeller, 50 kW'lık hızlı şarj istasyonlarında 55 dakikada yüzde 80 doluluk oranına ulaşabiliyor.

Yenilenen modeller, Türkiye'de, 115 kW gücündeki elektrikli e-C4 ve e-C4 X modelleri ve C4'te yeni 136 HP gücündeki 48 V hibrit teknolojili güç-aktarma sistemine sahip versiyonla satın alınabilecek. Ayrıca her iki modelde 1.2 PureTech 130 EAT8 versiyonu da seçenek olarak sunulmaya devam edecek.

TÜRKİYE FİYATI

Yeni Citroen C4 ülkemizde 1 milyon 470 bin liradan ve yeni e-C4 1 milyon 510 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, yeni C4 X ise 1 milyon 520 bin liradan ve yeni e-C4 X ise 1 milyon 500 bin liradan başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşturuluyor.