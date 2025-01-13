Citroen modellerinde ocak ayı kampanyaları

AA & Ensonhaber

Citroen, ocak ayında yeni bir araç sahibi olmak isteyenler için çeşitli satın alma seçenekleri sunmaya başladı.

C4, C4 X, C5 Aircross gibi popüler binek araç modellerinde ve Berlingo, Jumpy gibi hafif ticari araçlarda yüzde 0 faizli kredi ve düşük faizli kredi imkanları dikkat çekiyor.

CITROEN C4

Citroen C4, C4 X ve C5 Aircross modellerinde 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajı sunuluyor.

Berlingo Kombi ve Berlingo Van modelleri ise 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleriyle sunuluyor.

Jumpy Spacetourer ve Jumpy modelleri de 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Citroen, elektrikli modellerinde de yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuyor. e-C4 ve e-C4 X modelleri, 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ile satın alınabiliyor.