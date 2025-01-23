Citroen'in klasik 2CV modeli elektrikli olarak yeniden satılacak

Haber Merkezi

Citroen, efsanevi 2CV modelini yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. Autocar dergisinin haberine göre, Fransız otomobil üreticisi, sade ve ekonomik klasik 2CV'nin modern bir yorumunu geliştirmek için çalışmalara başladı.

RENAULT 5'İN BAŞARISI ETKİLİ OLDU

Retro tasarımlı Renault 5 modelinin başarısı, Citroen'i 2CV'yi geri getirme konusunda ikna etmiş gibi görünüyor.

Uygun fiyatı ve nostaljik tasarımıyla büyük ilgi gören Renault 5, Citroen'in de benzer bir strateji izlemesine yol açabilir.

ORİJİNALİNE SADIK KALACAK

Yeni 2CV'nin, klasik modelin tasarımına daha sadık kalması bekleniyor. Citroen, 2024 Paris Otomobil Fuarı'nda tanıttığı yeni Ami modeliyle retro tasarıma olan ilgisini göstermişti.

Yeni 2CV'nin geliştirilmesinde basitlik ve uygun fiyat ön planda olacak. Orijinal 2CV, savaş sonrası Fransa'sında geniş kitlelere ulaşım sağlamak için sade ve ekonomik olarak tasarlanmıştı. Yeni 2CV de benzer bir felsefeyle geliştirilecek.

HANGİ PLATFORM KULLANILACAK

Yeni 2CV'nin, Citroen'in ana şirketi Stellantis'in maliyet düşürücü Smart Car platformunu kullanması bekleniyor.

Yeni C3, Fiat Grande Panda ve Vauxhall Frontera gibi modellerde kullanılan bu platform, yeni 2CV'nin de uygun fiyatlı olmasını sağlayabilir.

Yeni 2CV'nin elektrikli olması ve verimliliği ön planda tutan bir güç aktarma organına sahip olması bekleniyor. Küçük ve uygun fiyatlı bir batarya kullanılarak menzil ve maliyet dengesi sağlanabilir.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Yeni 2CV'nin, Ami ve C3 arasında bir fiyatla satılması bekleniyor. Dacia Spring, Leapmotor T03 ve Renault 5 gibi rakipleriyle rekabet edebilecek bir fiyatlandırma stratejisi izlenebilir.

Yeni 2CV'nin 2028 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu tarih, orijinal 2CV'nin Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılmasının 80. yıldönümüne denk geliyor.