Ekimde Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller: Tesla sıfır çekti

- Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre, Ekim 2025'te Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobil, 2.532 adet ile Togg T10F oldu.
- Tesla, bu ay Türkiye'de hiç satış yapmayarak şaşırtıcı bir sonuç elde etti.
- Yıl boyunca en çok satan elektrikli model ise ülkede 27.420 adetle Tesla Model Y oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Ekim 2025 dönemine ilişkin sıfır otomobil satış verilerini yayınladı. Veriler, Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobilleri de ortaya çıkardı.
Ekim ayı elektrikli otomobil pazarında zirvenin, Togg'a ait olduğu görüldü. Eylül ayında satışa sunulan Togg T10F, 2 bin 532 adetlik satışla listenin zirvesine yerleşti.
Togg T10X ise 1.623 adetle ikinci sırada yer alırken, KG Mobility Torres EVX 1.046 adetle üçüncü oldu.
TESLA MODEL Y SIFIR ÇEKTİ
Raporun en şaşırtıcı detayı ise Tesla Model Y'nin ekim ayında sıfır çekmesi oldu. Rakamlara göre Tesla, geçtiğimiz ay Türkiye'de tek bir otomobil bile satamadı.
2025 YILI GENEL DURUMU
ODMD verilerine göre Türkiye'de 2025 yılında satılan toplam elektrikli otomobil sayısı 146 bin 773 adede ulaştı. Bu rakam, toplam pazarın yüzde 17,61'ine denk geliyor.
Ekimde satış yapmamış olmasına rağmen Tesla Model Y, 27 bin 420 adetle 2025 yılının tamamında en çok satan elektrikli model unvanını koruyor.
EKİMDE EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER
Togg T10F - 2 bin 532
Togg T10X 1.623
KG Mobility Torres EVX - 1.046
Volvo EX30 - 870
Kia EV3 - 841
Opel Frontera - 625
Fiat Grande Panda - 606
MINI Countryman - 602
BYD ATTO3 - 583
Citroen e-C3 - 571