Ekimde Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller: Tesla sıfır çekti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Ekim 2025 dönemine ilişkin sıfır otomobil satış verilerini yayınladı. Veriler, Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobilleri de ortaya çıkardı.

Ekim ayı elektrikli otomobil pazarında zirvenin, Togg'a ait olduğu görüldü. Eylül ayında satışa sunulan Togg T10F, 2 bin 532 adetlik satışla listenin zirvesine yerleşti.

Togg T10X ise 1.623 adetle ikinci sırada yer alırken, KG Mobility Torres EVX 1.046 adetle üçüncü oldu.

TESLA MODEL Y SIFIR ÇEKTİ

Raporun en şaşırtıcı detayı ise Tesla Model Y'nin ekim ayında sıfır çekmesi oldu. Rakamlara göre Tesla, geçtiğimiz ay Türkiye'de tek bir otomobil bile satamadı.

2025 YILI GENEL DURUMU

ODMD verilerine göre Türkiye'de 2025 yılında satılan toplam elektrikli otomobil sayısı 146 bin 773 adede ulaştı. Bu rakam, toplam pazarın yüzde 17,61'ine denk geliyor.

Ekimde satış yapmamış olmasına rağmen Tesla Model Y, 27 bin 420 adetle 2025 yılının tamamında en çok satan elektrikli model unvanını koruyor.

EKİMDE EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Togg T10F - 2 bin 532

Togg T10X 1.623

KG Mobility Torres EVX - 1.046

Volvo EX30 - 870

Kia EV3 - 841

Opel Frontera - 625

Fiat Grande Panda - 606

MINI Countryman - 602

BYD ATTO3 - 583

Citroen e-C3 - 571