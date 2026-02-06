Ford ve Geely, Avrupa'da ortak üretim yapmak için görüşüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Artan üretim maliyetleri ve değişen pazar koşulları, otomotiv sektörünün iki dev ismini Avrupa merkezli bir iş birliği için bir araya getirdi.

Ford ve Geely, Avrupa'da ortak üretim yapmak üzere başlattıkları görüşmeleri ileri bir aşamaya taşıdı.

AMAÇ VERGİDEN KAÇMAK

Bloomberg'in raporuna göre Geely, bu ortaklığı Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçlara uyguladığı yüksek gümrük vergilerinden kaçınmak için kritik bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Anlaşma sağlanması durumunda Geely, araçlarını doğrudan Avrupa sınırları içinde üreterek vergi avantajı elde etmeyi hedefliyor.

VALENCIA FABRİKASI GÜNDEMDE

Ford cephesinde ise şu an sadece Kuga modelinin üretildiği ve kapasitesinin altında çalışan Valencia tesisinin verimliliğini artırmak öncelikli hedef olarak öne çıkıyor.

Amerikan üretici, Michigan'da yapılan stratejik toplantının ardından süreci hızlandırmak için Çin'e özel bir heyet gönderdi.

TEKNOLOJİ PAYLAŞIMI DA MASADA

İki şirket arasındaki görüşmeler sadece üretimle sınırlı kalmayıp otonom sürüş ve paylaşımlı araç teknolojileri üzerine fikir alışverişini de kapsıyor.

Ancak kaynaklar, üretim tesislerinin ortak kullanımı konusundaki müzakerelerin teknolojik iş birliğine kıyasla çok daha somut bir noktada olduğunu belirtiyor.