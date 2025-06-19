Fransa, bazı Citroen C3 modellerinin trafiğe çıkmasını yasaklıyor

Otomotiv tarihinin en büyük güvenlik skandallarından biri olan Takata hava yastığı krizi, yıllar sonra yeniden canlandı.

Fransa'da haziran ayının başında bu hava yastıklarının neden olduğu ölümlü bir kazanın ardından Fransız hükümeti, radikal bir karar aldı.

TRAFİKTEN ÇEKİLECEKLER

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, 1998-2019 yılları arasında üretilen tüm Citroen C3 ve DS3 modellerinin derhal trafikten çekilmesini talep etti.

Bu karar, söz konusu araçlarda bulunan ve ölümcül risk taşıyan hatalı Takata hava yastıkları nedeniyle alındı.

Hükümet, bu araçların kullanılmaya devam etmesinin kamu güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Bu, son yıllardaki en kapsamlı trafikten men etme kararlarından biri olarak kayıtlara geçti.

TAKATA KRİZİ VE GÜVENLİK RİSKİ

Hatalı Takata hava yastığı üniteleri, kaza anında açıldıklarında patlayabiliyor. Bu patlama, araç içine metal şarapnel parçaları fırlatarak sürücü ve yolcular için ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabiliyor.

Japon üretici Takata, otomotiv tarihinin en büyük geri çağırma skandalının ardından 2017’de iflas etmişti.

Skandal, dünya genelinde 125 milyondan fazla aracın geri çağrılmasına neden olmuştu.