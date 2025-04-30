General Motors, motor sorunu nedeniyle 600 bin aracını geri çağırdı

Haber Merkezi

General Motors (GM), Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) on binlerce araç sahibini ilgilendiren önemli bir geri çağırma duyurusu yaptı.

Şirket, bazı SUV ve kamyonet modellerinde motor aksamındaki olası üretim hataları nedeniyle yaklaşık 600 bin aracı servislere çağıracağını açıkladı.

Geri çağırmanın temel nedeni, motor içindeki bağlantı çubuğu (biyel kolu) ve krank mili gibi kritik bileşenlerde olası üretim hataları bulunması.

Bu hataların, motorun beklenmedik bir şekilde hasar görmesine veya tamamen arızalanmasına neden olabileceği belirtiliyor.

GERİ ÇAĞIRMA KAPSAMINDAKİ MODELLER HANGİLERİ

General Motors tarafından yapılan açıklamaya göre, bu geri çağırma kampanyası, 2021 ile 2024 model yılları arasında üretilen ve 6.2 litrelik V8 benzinli motora sahip belirli modelleri kapsıyor.

Etkilenen modeller arasında lüks SUV segmentinden Cadillac Escalade ve Escalade ESV bulunuyor.

Ayrıca, Chevrolet markasından Silverado 1500 kamyonet ile Suburban ve Tahoe SUV modelleri de geri çağırma kapsamında.

GMC markasının Sierra 1500 kamyoneti ile Yukon ve Yukon XL SUV modelleri de aynı motor sorunu riski nedeniyle servislere çağrılacak.

KAZA VE YARALANMA RAPORLARI VAR

GM, bu geri çağırma sorunuyla ilgili olabilecek 12 kaza ve 12 yaralanma vakasının ABD'de tespit edildiğini bildirdi. Bu durum, potansiyel motor arızasının sürüş güvenliğini tehlikeye atabileceğini gösteriyor.