Huawei'den yeni batarya hamlesi: 3 bin km menzil sunacak

Çinli teknoloji devi Huawei, elektrikli araç teknolojisinde devrim yaratabilecek yeni bir katı hal batarya patentiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sülfür bazlı elektrolitler kullanan bu yeni nesil batarya, menzil ve şarj hızı konusunda inanılmaz değerler sunuyor.

SÜLFÜR BAZLI YENİ NESİL BATARYA TEKNOLOJİSİ NELER SUNUYOR

Huawei'nin aldığı patent, 400–500 Wh/kg aralığında enerji yoğunluğuna sahip bir bataryayı tanımlıyor.

Bu, mevcut lityum-iyon pillerin kapasitesinin iki ila üç katı anlamına geliyor ve teorik olarak tek şarjla 3 bin kilometreye kadar sürüş menzili sağlayabilir.

Huawei’nin geliştirdiği mimari, sülfürlü elektrolitlere azot katkısı yaparak lityum arayüzündeki istenmeyen yan reaksiyonları azaltmayı hedefliyor.

Bu, sülfür bazlı bataryaların ticarileşmesindeki en büyük engellerden biri olarak biliniyordu.

Yeni Huawei katı hal batarya teknolojisinin sadece 5 dakikada tamamen şarj olabilme potansiyeli de bulunuyor.

Ancak uzmanlar, bu iddialı teknik verilerin henüz teorik olduğunu ve özellikle bu şarj hızı için gerekli altyapının ticari düzeyde mevcut olmadığını belirtiyor.

Yine de bu gelişme, küresel rakiplerde endişe yarattı. Huawei'nin, Xiaomi ve Nio gibi diğer Çinli teknoloji devleriyle birlikte, batarya teknolojisinde dışa bağımlılığı azaltmak ve maliyetleri kontrol altına almak için Ar-Ge yatırımlarını artırdığı görülüyor.