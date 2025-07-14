Huawei'den yeni elektrikli otomobil: Shangjie H5

Huawei'nin teknoloji ortağı olduğu ve SAIC ile birlikte geliştirdiği yeni marka Shangjie, ilk modeli olan H5'in resmi görsellerini paylaştı.

Bu yılın sonbaharında resmi lansmanının yapılması beklenen araç, 200 bin yuan (28 bin dolar) altındaki ana akım pazarı hedefleyerek rekabetçi bir fiyat aralığında yer alacak.

TEKNOLOJİ HUAWEI'DEN: SEVİYE 3 OTONOM SÜRÜŞ

Araç, gücünü Huawei'nin Qiankun ADS 4.0 adlı gelişmiş sürücü destek sisteminden alacak ve tavana monte edilmiş bir LiDAR sensörüne sahip olacak.

Sistemin en üst versiyonunun, otoyol ortamında Seviye 3 otonom sürüş yeteneklerini hayata geçirebileceği belirtiliyor.

HIMA İTTİFAKININ EN UYGUN FİYATLI MARKASI

Shangjie, Huawei'nin Aito ve Luxeed gibi markaları da içeren HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) çatısı altındaki beşinci ve en uygun fiyatlı marka olarak konumlandırılıyor.

Piyasaya çıktığında, BYD Song Plus serisi ve Xpeng G6 gibi popüler modellerle doğrudan rekabet edecek.