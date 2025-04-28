Nissan, Amerika'ya özel elektrikli sedan projesini iptal etti

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Japon otomobil üreticisi Nissan'ın son dönemde en parlak günlerini yaşamadığı bir sır değil. Şirket, oldukça zorlu geçen 2024 yılının ardından, Trump yönetiminin getirdiği yeni gümrük vergileri nedeniyle üzerindeki mali baskıyı daha da fazla hissetmeye başladı.

2025 yılı için mali durumunu güvence altına almaya çalışan Nissan, yeni bir rapora göre Amerika pazarını hedefleyen iki önemli elektrikli sedan projesini iptal etme kararı aldı.

Automotive News'in haberine göre, bu karar ilk olarak 21 Nisan'da tedarikçi firmalara gönderilen bir not aracılığıyla ortaya çıktı.

Bir Nissan sözcüsü, kararı doğrularken gerekçe olarak "pazar koşullarındaki son değişiklikleri" gösterdi.

İPTAL KARARININ PERDE ARKASI

Ancak bu açıklamada bahsedilen "pazar koşulları"nın sadece gümrük vergilerinden ibaret olmayabileceği düşünülüyor.

İptal edilen elektrikli sedan modellerinden ilki, LZ1F kod adıyla bilinen Nissan markalı modeldi ve 2026 sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyordu.

Infiniti markası altında çıkacak LZ1E kod adlı diğer modelin ise 2027'de tanıtılması planlanıyordu.

Kaynaklar, geleneksel sedan gövdesine sahip bu iki modelin projesinin, gümrük vergileri gündeme gelmeden önce de finansal olarak sallantıda olduğunu öne sürüyor.

Bu durum, Nissan'ın altından kalkmakta zorlandığı bu projeleri iptal etmek için mevcut ekonomik şartları ve tarife belirsizliğini bir bahane olarak kullanıyor olabileceği yorumlarına neden oluyor.