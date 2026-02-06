Range Rover'a Çinli rakip: Karşınızda Xpeng GX

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Xpeng, lüks segmentte konumlandırdığı ve Aito M9 gibi modellere rakip olacak tam boyutlu yeni crossover modeli GX'i resmen tanıttı.

Daha önce G01 kod adıyla bilinen araç, markanın EREV (Uzatılmış Menzilli Elektrikli Araç) teknolojisine sahip en yeni amiral gemisi olarak pazara giriş yapmaya hazırlanıyor.

TASARIMDA RANGE ROVER ESİNTİLERİ

5,2 metreyi aşan uzunluğuyla dikkat çeken Xpeng GX, özellikle eğimli A ve B sütunlarıyla Range Rover modellerini andıran bir dış tasarıma sahip.

Aracın arka kısmında lüks SUV modellerinde görmeye alışık olduğumuz iki parçalı bagaj kapağı yapısı ve tek şeritli stop lambası grubu bulunuyor.

1000 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE MENZİL

Markanın Kunpeng Süper Elektrikli Sistemini kullanan model, 5C hızlı şarj teknolojisiyle birlikte 1.000 kilometreyi aşan bir karma menzil performansı vadediyor.

Xpeng, bu modelde tavana monte edilen LiDAR sensörleri yerine görsel tabanlı gelişmiş bir sürüş destek sistemine geçiş yapıyor.

Altı koltuklu oturma düzenine sahip olması beklenen aracın kokpitinde geleneksel gösterge paneli kaldırılarak yerine artırılmış gerçeklik destekli bir baş üstü ekranı (HUD) yerleştirildi.

Küresel lansmanının nisan ayındaki Pekin Otomobil Fuarı'nda yapılması beklenen modelin, yaklaşık 57 bin dolar seviyesinde bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.