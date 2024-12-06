Rolls-Royce Cullinan Series II Türkiye'de satışa çıkıyor

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Rolls-Royce, lüks SUV segmentinin öncüsü Cullinan'ın ikinci neslini Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Cullinan Series II, selefinin başarısını temel alarak daha da lüks, teknolojik ve konforlu bir deneyim sunuyor.

YENİ TASARIM DETAYLARI

Cullinan Series II, dış tasarımında yapılan ince dokunuşlarla daha modern ve dinamik bir görünüme kavuştu.

Dikkat çeken yenilikler arasında yeni ön far tasarımı, aydınlatmalı Pantheon ızgara ve parlak "ufuk çizgisi" yer alıyor.

Cullinan Series II'nin iç mekanı, lüks ve teknolojinin mükemmel bir birleşimini sunuyor. Sütunlar arası cam ön panel, aydınlatmalı Cullinan logosu ve şehir manzarası grafikleriyle göz kamaştırıyor.

Analog saat ve paslanmaz çelik Spirit of Ecstasy amblemi, iç mekandaki lüks detayları tamamlıyor.

Black Badge Cullinan Series II, daha sportif ve dinamik bir sürüş deneyimi arayanlar için tasarlandı. 600 beygir güç ve 900 Nm tork üreten 6.75 litrelik V12 motor, nefes kesici bir performans sunuyor.

Cullinan Series II'nin iç mekanında, Duality Twill adı verilen bambudan yapılmış yeni bir kumaş kullanılıyor. Bu kumaş, Rolls-Royce'un sürdürülebilirlik ve lüks anlayışını bir araya getiriyor.

Rolls-Royce Cullinan Series II, Türkiye'deki lüks SUV tutkunları için artık erişilebilir. Rolls-Royce'un eşsiz konforunu ve lüksünü deneyimlemek isteyenler, Cullinan Series II ile hayallerindeki araca kavuşabilirler.