Rolls-Royce Ghost Series II, Türkiye'de ilk kez sahne aldı

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Rolls-Royce Motor Cars İstanbul, lüks sedan modeli Ghost'un yenilenen versiyonu Rolls-Royce Ghost Series II'yi özel bir toplantıyla tanıttı.

Otomobil; Ghost Series II, Ghost Extended Series II ve Black Badge Ghost Series II olmak üzere üç farklı versiyonuyla Türkiye pazarına sunuldu.

YENİ ROLLS-ROYCE GHOST SERIES II TÜRKİYE'DE TANITILDI

Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü Hilal Aysal, Ghost modelinin yorucu zamanlarda bile yolculukları keyifli bir deneyime dönüştürdüğünü belirtti.

Yeni Rolls-Royce Ghost Series II'ye yönelik ilk müşteri geri bildirimlerinin çok olumlu olduğu ve modelin Türkiye'deki başarısının devam edeceğine dair güven verdiği ifade edildi.

Rolls-Royce Motor Cars Orta/Doğu Avrupa ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Frank Tiemann ise yeni modelin üç farklı karakterle farklı lüks kodlarını yansıttığını ve markanın bugüne kadarki en ileri teknolojiye sahip V12 motorlu modeli olduğunu söyledi.

Ghost'un, 2011'deki ilk lansmanından bu yana markanın 120 yıllık tarihindeki en çok talep gören modeli olduğu vurgulandı.

GHOST SERIES II VE EXTENDED VERSİYONLARININ ÖZELLİKLERİ

Rolls-Royce Ghost Series II, markanın sade ve kişiye özel ısmarlama (Bespoke) tasarımları için sağlam bir zemin oluşturuyor.

Yenilenen far ve gündüz LED tasarımlarıyla dikkat çeken modelin arka tasarımında ise Spectre'den ilham alınan yeni stop lambaları bulunuyor.

Daha fazla arka koltuk genişliği ve konforu isteyen müşteriler için sunulan Ghost Extended Series II'de ise arka yolcu bacak mesafesi 17 santimetre artırılırken, aracın özgün profili korunuyor.

Her iki modelde de daha önce bulunmayan iç mekan kaplamaları, donanımlar ve gelişmiş yazılım teknolojileri sunuluyor.

Black Badge Rolls-Royce Ghost Series II, markanın V12 motorunun ve ileri düzey şasi sistemlerinin gücünü koruyor.

Bu versiyonda, güçlü V12 motor yüksek performans konfigürasyonuyla sunularak standart Ghost Series II'ye göre 29 PS daha fazla güç ve 50 Nm daha fazla tork üretiyor.