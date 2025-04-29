Rolls Royce, özel üretim Cullinan Daisy modelini tanıttı

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Lüks otomobil devi Rolls-Royce, kişiye özel üretim harikalarına bir yenisini daha ekledi. Markanın son Bespoke projesi olan Cullinan Daisy, Black Badge Cullinan Series II temel alınarak özel bir müşteri için tasarlandı.

Bu benzersiz otomobil, sahibinin doğa yürüyüşü ve açık hava sporlarına olan derin sevgisini yansıtıyor.

İlhamını, müşterinin High Tatras Dağları'ndaki favori yürüyüş patikasında bulunan bir papatya tarlasından alan Cullinan Daisy, farklı koşullarda dahi güzelliğini koruyabilen bir papatya gibi dayanıklılığı ve azmi temsil ediyor.

Açık hava ve macera ekipmanları sektöründe başarıya ulaşmış bir kişinin siparişi olan Cullinan Daisy, aynı zamanda müşterinin başarıya giden kişisel yolculuğunu da simgeliyor.

CULLINAN DAISY: DIŞ TASARIMDA ZARİF DOKUNUŞLAR

Otomobilin Toz Mavisi (Powder Blue) dış gövde rengi üzerinde uzanan tek ve özel Coachline (yan şerit), özenle elle boyanmış bir papatya motifiyle tamamlanıyor.

Bu yumuşak renk paleti ve zarif papatya detayı, karartılmış Black Badge Pantheon ızgarası, karartılmış Spirit of Ecstasy heykeli ve dış cephedeki diğer parlak siyah detaylarla çarpıcı bir kontrast oluşturuyor.

İÇ MEKANDA PAPATYA İŞLEMELERİ VE LÜKS MALZEMELER

İç mekan tasarımını da süsleyen papatya motifi, arka koltuklardan başlayarak ön konsola doğru akıcı bir şekilde ilerliyor ve orta konsol bölümüne zarif bir dokunuş katıyor.

Bu karmaşık tasarım, Blackwood ahşap kaplama yüzeyine kumlama tekniği kullanılarak özenle işlenmiş durumda.

Bu teknikte, ince mineral parçacıkları yüzeye yönlendirilerek mikroskobik katmanların hassas bir şekilde aşındırılmasıyla desen ortaya çıkarılıyor ve üç boyutlu bir etki yaratılıyor.

Bu özel Blackwood kaplamalar, zarif üç renkli bir iç tasarım paletiyle tamamlanıyor. Ana deri rengi olan Filo Mavisi (Fleet Blue), döner kontrol düğmeleri ile B ve C sütunlarına kadar uzanıyor.

Cullinan Daisy'nin kişiye özel detayları bunlarla da sınırlı değil. Rolls-Royce'un ikonik özelliklerinden biri olan ve arka kapılarda gizlenen Bespoke şemsiyelerin iç kısmında da papatya motifi yer alıyor.

Şemsiyeler açıldığında ortaya çıkan bu desen, yağmurlu bir günde açmış bir papatya tarlasının atmosferini çağrıştırıyor.

Otomobilin tavanı ise kuzey enlemlerinde gece gökyüzüne hakim olan dört büyük takımyıldızını (Büyük Ayı, Küçük Ayı, İkizler ve Boğa) yansıtan özel bir Bespoke Starlight tavan kaplamasıyla donatıldı.