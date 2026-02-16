Stellantis'ten yeni karar: Dizel motor üretimini artıracak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Müşteri taleplerini önceliğine alan Stellantis, Avrupa genelinde en az 7 farklı modelde dizel motor seçeneğini 2025 sonundan itibaren yeniden canlandırıyor.

Şirket yetkilileri, pazar payı düşük olsa da belirli bir kullanıcı kitlesinin dizel yakıtlı ünitelerdeki ısrarına yanıt verdiklerini belirtiyor.

POPÜLER MODELLERDE DİZEL SEÇENEĞİ DEVAM EDECEK

Opel, Peugeot ve Citroën markalarının yanı sıra Alfa Romeo’nun Tonale, Giulia ve Stelvio modellerinde dizel motor üretimi devam edecek.

Ayrıca DS 7 modelinde de bu güç ünitesi, süregelen yoğun talep nedeniyle ürün gamındaki yerini koruyacak.

DİZELLERİN PAYI DÜŞÜYOR

Avrupa otomobil pazarında dizel araçların payı yüzde 7,7 seviyelerine kadar gerilemiş olsa da Stellantis bu alanda portföyünü genişletmeyi sürdürüyor.

Şirket, stratejik bir kararla dizel motorları sadece korumakla kalmayıp bazı modellerde motor seçeneklerini de artırmayı hedefliyor.