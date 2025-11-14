Tesla, satışları artırmak için Apple CarPlay desteği sunacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tesla, uzun süredir kendi multimedya sistemini kullanarak direndiği Apple CarPlay entegrasyonu konusunda strateji değişikliğine gidiyor.

Şirket, otomotiv endüstrisinde artık bir standart haline gelen bu özelliği araçlarına eklemek için test sürecini başlattı.

PENCERE İÇİNDE ÇALIŞACAK

Konuya yakın kaynaklara göre yeni özellik, rakiplerindeki tam ekran deneyiminin aksine Tesla’nın kendi arayüzü içinde bir pencere olarak çalışacak.

Sistemin, CarPlay'in yeni Ultra sürümü yerine standart kablosuz versiyonunu destekleyeceği belirtiliyor.

SATIŞLARI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Bu hamlenin arkasında, sırf CarPlay desteği olmadığı için Tesla satın almaktan vazgeçen potansiyel müşterileri kazanma hedefi yatıyor.

Özelliğin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması planlansa da henüz kesin bir çıkış tarihi açıklanmadı.