Tesla, uzun süredir ertelenen Roadster spor otomobili üzerindeki çalışmalara yeniden başladı

Tesla, Nisan 2024'teki işten çıkarmaların ardından ara verdiği Roadster geliştirmesini bu yaz hızlandırdı.

Business Insider'a göre şirket, haziran ve ağustos ayları arasında Kaliforniya'da "aerodinamik prototipler" üzerinde çalışacak en az beş mühendisi işe aldı.

İçeriden kaynaklar, bunun bir yıldan uzun süredir projede gerçekleştirilen ilk önemli faaliyet olduğunu belirtti.

KELEBEK KAPILI YENİ TASARIM

İçeriden gelen bilgilere göre, aracın kelebek kapılı iki kişilik bir araç olduğu görülüyor. Bu durum, Musk'ın 2017'de tanıttığı geleneksel kapılı dört kişilik prototipten önemli bir sapmayı temsil ediyor.

Tesla, ekim ayında Roadster üretimi için ilk iş ilanını yayınlayarak, araç için akü üretim ekipmanı geliştirecek bir mühendis aramaya başladı. Fremont merkezli bu pozisyon, şirketin Roadster'ı orijinal fabrikasında üretebileceğini gösteriyor.

"ŞİMDİYE KADARKİ EN UNUTULMAZ ÜRÜN TANITIMI"

Elon Musk, Roadster tanıtımının "şimdiye kadarki en unutulmaz ürün tanıtımı" olacağını iddia etti.

Musk, Joe Rogan'ın podcast'ine katılarak aracın "tüm James Bond arabalarını" geride bırakan "çılgın, çılgın bir teknoloji" içerdiğini belirtti.

Ayrıca SpaceX iş birliğine ve soğuk gaz iticilerine göndermeler yaparak aracın uçuş yeteneklerine işaret etti.

LANSMAN 2025 SONUNDA

Baş Tasarımcı Franz von Holzhausen, lansmanın 2025 sonlarında gerçekleşeceğini doğruladı.

Von Holzhausen, ekibin aracı "fizik sınırlarını test etmek" için zorlaması nedeniyle beklemeye değeceğini vurguladı.

Ancak projeye yakın kaynaklara göre, mevcut proje durumuna bakıldığında seri üretimin en az iki ila üç yıl uzakta olduğu belirtiliyor.