Tesla'nın Çin'deki satışları yüzde 10 düştü: İşte son rakamlar

Tesla'nın Çin'deki üretim ve satış performansı ekim ayında zayıfladı. Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) verilerine göre, şirketin Çin'de ürettiği araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9 azalarak 61 bin 497 adede geriledi.

Bu düşüş, eylül ayında kaydedilen yüzde 2,8'lik artışın ardından yeniden gerileme yaşandığını gösterdi.

ŞANGHAY TESİSİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

ABD'li otomobil üreticisinin Şanghay'daki fabrikasında montajı yapılan Model 3 ve Model Y araçlarının satışı da ciddi bir kayıp yaşadı.

Satışlar bir önceki aya (Eylül 2025) göre yüzde 32,3 oranında azaldı.

BYD SON İKİ YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜNÜ YAŞADI

Tesla'nın Çin pazarındaki en büyük rakibi BYD de geçen ay küresel satışlarında yüzde 12'lik bir düşüş yaşadı.

Bu gerileme, şirketin iki ay üst üste satış kaybı yaşaması anlamına gelirken, son iki yılın en sert düşüşü olarak kayıtlara geçti.