Tesla’nın otonom sürüş yazılımı bir ülkede daha kullanıma sunuluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tesla, otonom sürüş yazılımı Full Self-Driving (FSD) sisteminin denetimli versiyonunu yakında Güney Kore’de başlatacağını açıkladı.

Bu duyuru, şirketin ülkede resmi olarak FSD hizmeti sunmayı planladığını ilk kez doğruluyor.

SÜRÜCÜ DENETİMİ ŞART OLACAK

Denetimli versiyon, aracın hedefe bağımsız gitmesini sağlasa da sürücünün sürekli dikkatini yola vermesini zorunlu kılıyor.

Tesla, FSD sistemini Çin ve Avrupa pazarlarında ise 2026 yılında kullanıma sunmayı hedefliyor.

SATIŞLAR REKOR SEVİYEDE

Tesla’nın Güney Kore’deki satışları 2025'in ilk on ayında geçen yıla göre yüzde 92,8 artarak 47 bin 962 adede ulaştı.

Şirket bu performansıyla BMW ve Mercedes-Benz’in ardından ithal araç pazarında üçüncü sıraya yerleşti.