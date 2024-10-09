Tesla,Türkiye fiyatlarına zam yaptı: İşte güncel fiyat listesi ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye’de satışa sunduğu tek otomobil olan Model Y’nin fiyatını artırdı.

Haber Merkezi

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye’de satışa sunduğu tek otomobil olan Model Y’nin fiyatlarına zam yaptı.

Buna göre, Model Y Arkadan Çekiş modelinin fiyatı 1 milyon 791 bin 451 TL'den 1 milyon 866 bin 203 TL'ye yükseldi.

Model Y Long Range'in satış fiyatı da 3 milyon 81 bin 120 TL'den 3 milyon 209 bin 741 TL'ye çıktı.

Model Y Performance için ise artık 3 milyon 334 bin 733 TL yerine 3 milyon 473 bin 990 TL ödemek gerekecek.

NİSAN AYINDA BÜYÜK İNDİRİM YAPILMIŞTI

Tesla, nisan ayında Model Y’nin motor gücünde güncellemeye gitmiş ve otomobilin ÖTV oranının yüzde 10 dilimde kalmasını sağlamıştı.

Böylece o dönem otomobilin fiyatı neredeyse 1 milyon TL düşmüştü.

Vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin liranın, motor gücü de 160 kW'nın altında olan elektrikli otomobiller yüzde 10 ÖTV dilimine girebiliyor.

Motor gücü ve fiyat arttıkça ÖTV oranı da yükseliyor. Yüzde 10 ÖTV'de yer alan Model Y, 455 km menzile (WLTP) sahip.

Arkadan itişe sahip otomobil, 0'dan 100 km hıza 7.5 saniyede ulaşıyor. Otomobilin son hızı ise 217 km/s olarak açıklandı.