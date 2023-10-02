Unutulan konsept otomobiller: Peugeot Oxia Unutulan konsept otomobiller serimizde, asla üretime geçmemiş en iyi otomobillere göz atıyoruz. Bu bölümdeki konuğumuz 1988 yılında tanıtılan Peugeot Oxia.

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Günümüz otomotiv endüstrisi, sürekli olarak ileri teknolojiye ve yenilikçi tasarımlara odaklanarak büyümeye devam ediyor.

Konsept otomobiller, bu ilerlemeyi görsel bir şölene dönüştürüyor ve otomobil tutkunları için heyecan verici bir gelecek vadediyor.

Unutulan konsept otomobiller serimizin 10. bölümünde, Peugeot Oxia modeline yakından bakacağız.

Bölüm 10: Peugeot Oxia

Peugeot Oxia Concept, Fransız üretici Peugeot tarafından 1988 yılında oluşturulan ve La Garenne araştırma merkezinde tasarlanan grand touring coupe prototipidir.

1988 yılında Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan otomobil, 350 km/s hızlara ulaşabiliyordu. Ayrıca otomobil, şimdiye kadar Peugeot'nun ürettiği en güçlü araç olarak dikkat çekiyordu.

Otomobil, 2,85 litrelik V6 PRV (Peugeot-Renault-Volvo) 24 valfli, 680 hp güç üretebilen çift turbolu, 6 vitesli manuel şanzımanla donatılmıştı.

1984 Quasar konseptin evrim geçirmiş versiyonu olan bu konsept, yalnızca 2 adet üretildi ve daha sonra unutulanlar arasında yerini aldı.