Uygun fiyatlı Tesla Model Y ve Model 3 tanıtıldı

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, uzun süredir gündemde olan daha uygun fiyatlı "kırpılmış" Model Y ve Model 3 versiyonlarını resmi olarak tanıttı.

"Standard" olarak isimlendirilen bu yeni modeller, şirketin en uygun fiyatlı araçları olarak konumlandırılıyor.

HANGİ ÖZELLİKLER "KIRPILDI"

Maliyeti düşürmek adına yeni araçlarda panoramik tavan yerine kapalı yapıda bir cam tavan kullanılıyor ve arka yolcu ekranı kaldırılıyor.

Ayrıca standart ambiyans aydınlatması, otomatik katlanan aynalar, adaptif far sistemi, ısıtmalı arka koltuklar ve HEPA filtresi gibi donanımlar da bu versiyonlarda yer almıyor.

PERFORMANS VE FİYAT

Her iki "Standard" model de 300 beygir gücünde tek bir elektrik motoru (arkadan itiş) ve 69 kWh kapasiteli bir bataryayı temel alıyor. Bu kurulumla araçların 521 km menzil sunduğu açıklanıyor.

Model Y Standard'ın 0-100 km/s hızlanması 6,8 saniye sürerken, Model 3 Standard için bu süre 5,8 saniye olarak paylaşılıyor.

Model Y Standard'ın ABD başlangıç fiyatı 39 bin 990 dolar, Model 3 Standard'ın ise 36 bin 990 dolar olarak belirlendi.

TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ

Tesla Model Y Standard'ın Türkiye'de satılma ihtimali bulunurken, Model 3 Standard'ın ise Türkiye pazarında satılmayacağı belirtiliyor.