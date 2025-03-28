Waymo'nun sürücüsüz taksileri 2026'da Washington'da hizmet verecek

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Waymo, 2026 yılında Washington DC'de Waymo One yolculuk çağırma hizmetini başlatmayı hedefliyor. Ancak, şu anda DC'de geçerli olan yasa, otonom araçların direksiyonunda bir insan sürücü bulundurmasını zorunlu kılıyor.

Waymo, bu engeli aşmak için yerel yönetimle görüşmeler yaparak yasanın değiştirilmesi için çaba gösteriyor.

Teknoloji savunucuları da belediye meclisine baskı yaparak, tamamen otonom araçların kullanımına izin verilmesini talep ediyor. DC Ulaştırma Departmanı ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

OTONOM ARAÇLARIN GELECEĞİ

Federal hükümetin kalbinde bir robotaksi hizmeti başlatmak, Waymo için riskli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Federal hükümet, otonom araçların düzenlenmesinde henüz net bir pozisyon almamış ve düzenleme yetkisini büyük ölçüde eyaletlere bırakmış durumda.

Kongre'de yedi yıldan uzun süredir bekleyen yasa tasarısı, otonom araçların yollardaki sayısını artırma potansiyeline sahip.

Ancak, güvenlik, sorumluluk ve federal motorlu taşıt güvenlik standartları gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle henüz yasalaşmadı.

Washington DC, artan nüfusu ve yetersiz altyapısı nedeniyle ABD'deki en kötü trafik sıkışıklıklarından bazılarına sahip.

Waymo, bu soruna çözüm sunmayı hedefleyerek, DC'deki ulaşım altyapısını dönüştürmeyi planlıyor.

Şirket, sürücüsüz araçlarıyla daha güvenli ve verimli bir ulaşım alternatifi sunarak, trafik sıkışıklığını azaltmayı ve yolculuk deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Waymo, sürücüsüz araçlarının insan sürücülerden daha güvenli olduğunu savunuyor. Şirket, yayınladığı sigorta verileriyle, araçlarının insan sürücülere göre daha az mal hasarına ve bedensel yaralanmaya neden olduğunu iddia ediyor.