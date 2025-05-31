Yeni Citroen E-C3, Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı

AA & Ensonhaber

Citroen, sıfır emisyonlu mobilite hedefleyen kullanıcılar için geliştirdiği tamamen elektrikli yeni E-C3 modelini Türkiye'de otomobil severlerin beğenisine sundu.

Akıllı Otomobil Platformu ile rakiplerinden ayrışan model, Plus ve Max olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.

YENİ CITROEN E-C3 TÜRKİYE FİYATI

Dördüncü nesil C3'ün tamamen elektrikli versiyonu olan yeni Citroen E-C3 Türkiye'de 1 milyon 99 bin 900 TL'den başlayan lansman fiyatıyla satışa çıktı.

Araç, şehir içinde 446 kilometreye kadar WLTP sürüş menzili sunabilen 44 kWsa LFP batarya paketi ve 100 kW DC hızlı şarj özelliğiyle öne çıkıyor.

Yeni E-C3, SUV karakteri, geniş iç hacmi ve markaya özgü yüksek konfor özellikleriyle dikkat çekiyor.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER VE DONANIM SEVİYELERİ

Yeni Citroen E-C3 Türkiye pazarında Plus ve Max olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunuluyor.

Başlangıç seviyesi olan Plus'ta 17 inç çelik jantlar, LED farlar, 10,25 inç multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay/Android Auto, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve süspansiyon, arka park sensörü ile Citroen Head-Up Display standart olarak geliyor.

Max donanımında ise bu özelliklere ek olarak 17 inç elmas kesim alaşım jantlar, LED arka stoplar, otomatik klima, 3D navigasyon, kablosuz şarj ve geri görüş kamerası gibi donanımlar ekleniyor.

Her iki versiyonda da aktif şerit takip sistemi, aktif güvenlik freni ve altı hava yastığı gibi kapsamlı güvenlik özellikleri standart olarak yer alıyor.

TASARIM VE TEKNİK DETAYLAR

Yeni Citroen E-C3 Türkiye'de beyaz, mavi, kırmızı, gri ve siyah olmak üzere beş farklı gövde rengiyle tercih edilebiliyor; en üst versiyonda çift renkli kontrast tavan standart.

Yeniden tasarlanan model, önceki nesline göre daha uzun, daha geniş ve daha yüksek boyutlara sahip ve 310 litrelik geniş bir bagaj hacmi sunuyor.

Sadece 26 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e şarj olabilen 100 kW DC hızlı şarj özelliği, elektrikli araç kullanımını kolaylaştırıyor.