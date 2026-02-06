Yeni Mercedes GLB Türkiye fiyatı belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alman otomotiv devi Mercedes, aralık ayında tanıttığı yeni elektrikli SUV modeli GLB 250+ için Türkiye satış fiyatını açıkladı.

Markanın resmi web sitesindeki verilere göre araç, 5 milyon 352 bin 932 TL başlangıç fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.

GÜÇLÜ MOTOR VE YÜKSEK MENZİL PERFORMANSI

Yeni GLB 250+, arkaya konumlandırılan elektrik motoru sayesinde 200 kW güç ve 335 Nm tork üreterek 0'dan 100 km hıza 7,4 saniyede ulaşıyor.

Araç, 85 kWsa kapasiteli batarya paketiyle karma kullanımda 625 kilometre, şehir içinde ise 788 kilometreye varan etkileyici bir menzil sunuyor.

22 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ İMKANI

Modelin sahip olduğu 800V elektrik mimarisi, 320 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sağlayarak bataryanın sadece 22 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa ulaşmasına imkan tanıyor.

Sürücüler bu teknoloji sayesinde yalnızca 10 dakikalık şarj ile yaklaşık 260 kilometre menzil kazanabiliyor.

GENİŞ İÇ HACİM VE ZENGİN DONANIM

Toplamda 4.732 mm uzunluğa sahip olan model, arka tarafta 540 litre bagaj hacmi sunarken ön kaputun altında 127 litrelik ek bir depolama alanı barındırıyor.

Giriş seviyesinde dahi 14 inç multimedya ekranı, panoramik cam tavan ve gelişmiş güvenlik asistanları gibi zengin donanım özellikleri standart olarak geliyor.