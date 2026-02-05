Yeni Volkswagen T-Roc mart ayında Türkiye'ye gelecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye lansmanı gerçekleştirilen yeni Volkswagen T-Roc modelinin mart ayı itibarıyla satışa sunulacağı resmen açıklandı.

Henüz fiyat bilgisi paylaşılmayan araç, markanın güncel tasarım dilini yansıtan daha heybetli ve modern bir görünüme kavuştu.

ARTAN BOYUTLAR VE YENİ TASARIM

Altı farklı renk seçeneğiyle gelecek olan modelin uzunluğu 122 milimetre artarak 4.373 milimetreye ulaştı.

Dingil mesafesi de 28 milimetre uzatılarak 2.631 milimetre seviyesine getirildi.

GÜÇLÜ HİBRİT MOTOR SEÇENEKLERİ

MQB Evo platformu üzerine inşa edilen araçta, 7 ileri DSG şanzımanla eşleşen 1.5 litrelik hafif hibrit eTSI motor görev yapıyor.

Bu motorun 114 beygir ve 148 beygir güç üreten iki farklı versiyonu kullanıcılara sunuluyor.

TAM HİBRİT VE ELEKTRİKLİ SÜRÜŞ

Seride ayrıca 1.5 litrelik benzinli motora elektrikli ünitenin eşlik ettiği tam hibrit seçenekler de yer alıyor.

Saf elektrikli sürüş imkanı da sunan bu versiyonlar, 306 Nm tork değeriyle birlikte 134 ve 168 beygirlik güç çıkışları sağlıyor.