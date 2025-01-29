Yenilenen Citroen C4 ve C4 X gelecek ay Türkiye'de

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Fransız otomotiv devi Citroën, C4 ve C4 X modellerini yenileyerek şubat ayında Türkiye pazarına sunacak.

Şık tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çeken yenilenen C4 ve C4 X, elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle de çevre dostu bir sürüş deneyimi sunuyor.

YENİ TASARIM

Yenilenen C4 ve C4 X, daha ince ve zarif bir tasarıma sahip. Yeni LED ön farlar ve karakteristik ışık imzası ile modern bir görünüm sunan modeller, Citroën'in yeni tasarım dilini yansıtıyor.

Yenilenen modellerin iç mekanında Citroën Advanced Comfort koltuklar, 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ve 7 inçlik dijital gösterge paneli gibi konfor ve teknoloji odaklı özellikler yer alıyor.

Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon sistemi ve 20'den fazla sürüş destek sistemi, güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Yenilenen C4 ve C4 X, Türkiye'de üç farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak:

Elektrikli: 115 kW (156 hp) gücünde elektrik motoru ile ë-C4 ve ë-C4 X modelleri.

Hibrit: Yeni 136 HP gücünde 48V hibrit sistem ile C4 modeli.

Benzinli: 1.2 PureTech 130 EAT8 motor seçeneği her iki modelde de sunulmaya devam edecek.