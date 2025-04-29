Zirve değişti: İşte Avrupa'da en çok satılan otomobiller

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Avrupa otomobil pazarında liderlik koltuğunda önemli bir değişiklik yaşandı.

Otomotiv veri analiz şirketi JATO Dynamics tarafından açıklanan Mart 2025 verilerine göre, Fransız üretici Peugeot'nun kompakt hatchback modeli Peugeot 208, bir önceki ayların satış lideri olan Dacia Sandero'yu tahtından indirdi.

Peugeot 208, mart ayında gerçekleştirdiği 25 bin 241 adetlik satışla Avrupa'nın en çok satan otomobili olmayı başardı. Bu rakam, modelin geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 7 oranında artırdığını gösteriyor.

DACIA SANDERO 2. SIRADA

Ocak ve şubat aylarında listenin zirvesinde yer alarak dikkatleri üzerine çeken Dacia Sandero ise mart ayında ikinci sıraya geriledi.

Romanyalı üreticinin popüler modeli, mart ayında yıllık bazda yüzde 6'lık bir düşüşle 24 bin 577 adet satıldı.

EN ÇOK SATAN DİĞER MODELLER

Listenin üçüncü sırasında bir başka Fransız model olan Renault Clio yer aldı. Mart ayında 23 bin 062 adet satılan Clio, geçen yıla göre yüzde 3'lük bir düşüş yaşasa da B segmentindeki popülerliğini sürdürüyor.

Dördüncü sırada ise 22 bin 826 adetlik satışla Nissan Qashqai bulunuyor; ancak Japon SUV modelinin satışlarında bir önceki yıla göre yüzde 9'luk bir azalma kaydedildi.

Beşinci sırada, 21 bin 553 adetlik satışla bir zamanların efsanesi Volkswagen Golf yer alıyor. Golf'ün satışlarındaki yüzde 17'lik ciddi düşüş, Avrupa'da geleneksel C segmenti hatchback modellere olan ilginin genel olarak azaldığına işaret ediyor.