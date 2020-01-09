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Papa Francis'ten rahibeye öpücük şartı

Papa Francis, bir rahibenin öpücük istemesi üzerine ısırmama sözü alarak rahibenin istediğini yerine getirdi.

Haber Merkezi | 09.01.2020 - 13:33..
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Papa Francis'ten rahibeye öpücük şartı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, dünkü haftalık ayini öncesinde kalabalığı selamlarken bir rahibe kendisinden öpücük istedi.

"ISIRMAK YOK"

Francis’e yaklaşan rahibe, “Bir öpücük Papa!” diye bağırdı. Bu isteğe yanıt veren Papa, “Isırırsın! Sana bir öpücük veririm ama sakin duracaksın. Isırmak yok! Isırmayacağına söz veriyor musun?” ifadelerini kullandı.

Rahibenin söz verircesine başını sallaması üzerine Papa, onu yanağından öptü.

Papa Francis'ten rahibeye öpücük şartı VİDEO

İMAJ TAZELEDİ

Papa, yılbaşı arifesinde kalabalık içindeki bir kadının elini tutup bir süre bırakmaması üzerine sinirlenmiş ve eline vurmuştu.

Papa, bu hareketinin büyük tepki toplaması üzerine özür dilemişti.

Papa Francis'ten rahibeye öpücük şartı

Papa Francis, kadının elini çekmesine tepki gösterdi VİDEO

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