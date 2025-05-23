Ahmet Özer'in tutukluğunun devamına karar verildi

DHA

CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürüyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü terör soruşturması çerçevesinde tutuklanan ve ardından görevinden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bu kez "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyeliği" suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Özer hakkında, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Ancak duruşma salonunun yetersizliği nedeniyle duruşma Silivri Adliyesi’nde, geniş kapasiteli 1 numaralı salonda yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra çok sayıda partili de duruşmayı izlemek üzere mahkemede hazır bulundu.

AHMET ÖZER: "BELEDİYE BAŞKANI OLMAM, SÜRECİN BAŞLICA SEBEBİ"

Sanık sandalyesine oturan Ahmet Özer, savunmasında, kendisine yöneltilen iddiaların temelsiz olduğunu ifade ederek, barış ve bilim yolunda geçen yaşamına böyle ithamlarla gölge düşürülmesini “bir akademisyen için zül” olarak niteledi.

Özer, "Bugün burada olmamın nedeni belediye başkanı olmamdır. Eğer Esenyurt Belediye Başkanı olmasaydım, akademide kalmaya devam edecek, belki bir üniversitede rektör olacaktım" sözleriyle süreci siyasi olarak değerlendirdi.

İDDİALARI REDDETTİ

Aylık 150 bin TL gelirinin bulunduğunu belirten Özer, iddiaların hiçbirinin hukuki dayanağa dayanmadığını savundu.

HTS kayıtlarında yer alan görüşmelere dair de "Ben kimin terör bağlantısı olup olmadığını bilemem. İnsanları aramadan önce GBT’sini sorgulayacak değilim" ifadelerini kullandı.

TANIKLAR KONUŞTU: GİZLİ TANIK VE ESKİ YOL ARKADAŞINDAN İDDİALAR

Duruşmada, SEGBİS aracılığıyla bağlanan tanıklardan Hicran Berna Ayverdi, Ahmet Özer’i 1998 yılından tanıdığını ve örgüt yapısı içinde aktif rol aldığını öne sürdü.

Ancak Özer'in ismini 2020'de etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerde geçirmediğini de kabul etti.

Gizli tanık sıfatıyla SEGBİS’e bağlanan "Hermes" kod adlı kişi ise Özer'in 1999 yılında Cemal Kavak aracılığıyla örgüte maddi destek sağladığını ve yurt dışına kaçırılan bir yakını için yardım talep ettiğini öne sürdü.

Ayrıca Özer’in 2023’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Doğu ve Güneydoğu’daki siyasi koordinatörlüğünü yürüttüğünü ve bu süreçte örgüte lojistik destek sağladığını iddia etti.

Ancak mahkeme başkanının, "Örgütle hâlâ bağlantınız var mı?" sorusuna tanığın yanıt vermemesi dikkat çekti.

ÖZER: "İFTİRA ATILIYOR, TANIMADIĞIM İNSANLAR ÜZERİNDEN SUÇLANIYORUM"

Ahmet Özer, tanık ifadelerini “iftira” olarak niteleyerek, hakkında yapılan beyanların delilden yoksun, temelsiz iddialar olduğunu belirtti: “Beni tanımayan kişiler yıllar sonra nasıl böyle ifadeler verebiliyor? Bahsedilen yurt dışı çıkışı hiç olmadı. Pasaport kayıtları incelensin"

Gizli tanığın “örgüt için para verdi” iddiasını ise, “Hangi akrabam, hangi ülkeye, ne zaman gönderildi? Hiçbir detay yok. Sadece soyut suçlamalar” sözleriyle yanıtladı.

ÖZER'İN TUTUKLUĞUNA DEVAM KARARI

Mahkeme heyeti, HTS kayıtlarında adı geçen kişilerin dinlenmesine ve eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 14 Temmuz tarihine erteledi.

İDDİANAME: DEMOKRATİK ÖZERKLİK GÖRÜŞMELERİNDE İSMİ GEÇTİ

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Özer’in iletişim kayıtlarının takip edildiği, bazı cezaevi aramalarında elde edilen belgelerde ise Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerde Özer’in isminin “Demokratik Özerklik projesine katkı sunmak isteyen akademisyen” olarak geçtiği belirtildi.

Savcılık, Özer’in terör örgütüyle süreklilik arz eden organik bir bağ kurduğunu savunarak, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.