Bahçeli: Teğmenlerin ihracı doğru ve isabetli bir karardır

AA & Ensonhaber

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni'nin ardından kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları sonucunda, 3 sıralı disiplin amiri ve 5 teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiğini açıklamıştı.

Verilen karara muhalefet cephesinde özellikle CHP'den yoğun eleştiriler gelirken, hükümete uzak da olsa birçok otorite, kararın askeri disipline uygun şekilde verildiğine vurgu yaptı.

Konuyla ilgili bir açıklama da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.



Bahçeli, "TSK Disiplin Kanunu Gereği Ayırma Cezası Alan 5 Teğmen ve 3 Disiplin Amiri" ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

"SİYASİ POLEMİKLERE KASTEN ALET EDİLDİ"

MHP Lideri Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

30 Ağustos 2024 Cuma günü Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nin resmi safhası tamamlandıktan sonra bir grup teğmenin geçerliliği olmayan bir yemini müştereken seslendirmek suretiyle askeri ve siyasi gündeme yerleştikleri bilinen bir husustur.



O günden bugüne maksatlı tartışmaların ve marazi tahriklerin dozajı ideolojik dürtülerin tazyikiyle sistematik olarak artırılmıştır.



Türk milletinin medarı iftiharı ve gözbebeği mertebesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin günlük siyasi polemiklere kasten alet edilme çabası gayri ahlaki bir planlama kapsamında sürekli ilerletilmiştir.

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"KORSAN BİR METİN, KILIÇLAR EŞLİĞİNDE OKUNDU"

Korsan bir metnin kılıçlar eşliğinde okunmasının yanlışlığı kadar yaratacağı tahribatı görmeyen, göremeyen, hatta görmekten ve göstermekten kuşkulu şekilde uzak duran bir güruhun fırsatçılığa heveslenmesi ve sonuçları ağır olacak siyasi hesaplaşma sayfası açmak istemesi elbette demokrasi dışı emel ve eylem hedefinin takibinden başka bir şey değildir.



“Hepimiz Mustafa Kemal’in Askeriyiz” demenin suç olarak takdim ve teşhir edilmesi diye bir şey olmadığı halde, bunun hilafına hareket edip Aziz Atatürk’ü istismara yeltenenlerin dürüstlük ve samimiyet testinden geçemedikleri her anlamda belgeli, hukuken ve tarihen de belli ve bilinmektedir.

"DOĞRU VE İSABETLİ BİR KARAR"

Milli Savunma Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklama mucibince, 5 teğmene ve 3 disiplin amirine TSK Disiplin Kanunu gereğince “silahlı kuvvetlerden ayırma” cezası verilmiştir.



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hiyerarşik zincirini kıran, teamüllerini bozan, iç disiplin ve denge yapısını sakatlayarak buhrana sürükleyen hiçbir fiil, fesat, fitne, olay, oluşum, durum, beyan ve gruplaşmaya bihakkın müsaade edilmemelidir ve bugüne kadar da edilmemiştir.



TSK Disiplin Kanunu’nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının muhataplarına uygulanması doğru ve isabetli bir karardır.



Herkes bu karara saygı duymalı; karışık, karanlık ve kaotik Türkiye şartlarını ikmal ve inşa etmek için pusuda bekleyen demokrat maskeli darbe severler aklını başına almalıdır.

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"HUZURU SEKTEYE UĞRATMAK İÇİN EL OVUŞTURAN KOKUŞMUŞLAR"

Teğmenler üzerinden organize saldırı ve provokasyon ortamı hazırlamanın peşine takılan sahte ve riyakar Atatürkçülerin oyununa gelecek, figüranı olacak, iğrenç senaryolarına bel bağlayacak bir vatan ve millet sevdalısı kahramanımız yoktur, asla da olmayacaktır.



“Hepimiz Mustafa Kemal’in Askeriyiz” sloganı atan üç beş kişiyi bahane ederek ülkemizin huzur ve istikrarını sekteye uğratmak için el ovuşturan kokuşmuşlar, öncelikle terörle mücadelede 40 yıldır olağanüstü bir dirayet ve cesaret sergileyen Mehmetçiklerin kimin askeri olduğunu itiraf etmekle mesul ve mükelleftir.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, KANUN ORDUSUDUR"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi, Milli Mücadele’nin yol başçısı, Türk milletinin yüksek değeridir.



Aziz Atatürk tüm parlak ve hak edilmiş vasıflarının yanında Türk milletinin askeridir.



Türk Silahlı Kuvvetleri kanun ordusudur ve Türk milletinin ruhundan doğmuştur.



3 Eylül 2024 tarihinde yapılan basın açıklamamızda ifade ettiğim üzere, terörle mücadelede destanlar yazan, iç ve dış savunmamızı fedakarca yapan, şehit ve gazileriyle M.Ö.209’dan bu yana geçen 2234 yıldır düşmanları titretip milletimizi gururlandıran Türk Silahlı Kuvvetleri ilelebet övünç madalyamızdır.

"ASKERİ KUDRETİMİZİN ZAAFA UĞRAMASINI İSTEYEN AJAN PVOROKATÖRLER"

Türk askerinin arkasına saklanıp üç beş kendini bilmezin korsan metnini silah gibi kullanan CHP’sinden satılmış kimi medya organlarına, kiralık kalemlerden iç işgal cephesine tahkimat yapan alçaklara kadar “Mustafa Kemal”in askeriyiz sözünün cezalandırıldığını iddia etmeleri hem şeref mahrumu bir iftira hem de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin manevi ve tarihi dokusuna dış bağlantılı operasyondur.



Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kutuplaşma ve cuntalaşma ikliminin oluşmasına sinsi sinsi hizmet edenler esasen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün karşıtı, dünyada hayranlık uyandıran askeri kudretimizin zaafa uğramasını arzulayan ajan provokatörlerdir.

"ATATÜRKÇÜLÜĞÜ GEÇİM KAPISI YAPAN SOYTARILARA KANACAK KİMSE YOK"